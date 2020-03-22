تقارير: البريميرليج يحدد موعد مناقشة خطة استئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" حددت موعد اجتماعها لمناقشة خطة استكمال النسخة الحالية من البطولة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكانت الرابطة أعلنت في البداية إيقاف المسابقة حتى 3 أبريل المقبل، قبل أن تقرر مد فترة التوقف لتصبح حتى 30 من الشهر نفسه.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن رابطة الدوري الإنجليزي سوف تعقد اجتماعاً خلال شهر إبريل المقبل لمناقشة خطة جديدة لاستئناف بريميرليج يوم 1 يونيو المقبل.

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وكانت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، أفادت في وقت سابق، أن الرابطة تدرس خطة جديدة لاستئناف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر يونيو بدون حضور جماهيري للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة أن المسابقة ستنتهي في غضون ستة أسابيع لينتهي الموسم في 11 يوليو، مما يسمح بالتجهيز للموسم الجديد في أربعة أسابيع لينطلق في 8 أغسطس المقبل.

يُذكر أن ليفربول يحتاج فقط إلى 6 نقاط من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي (2019-20) حيث يحتل حاليا صدارة الترتيب بـ82 نقطة من 29 مباراة قبل تسع جولات من إسدال الستار على المسابقة المحلية، ويتفوق الريدز بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي حصد 57 نقطة من 28 لقاء.