"الخطيب ومرتضى أبرزهم".. وزير الرياضة يشيد بحملات الرياضيين المجتمعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

بعث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطابات شكر وتقدير للعديد ممن أعلنوا عن مشاركتهم في الحملات المجتمعية المعنية برعاية الأسر المصرية الأكثر احتياجاً بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأرسل وزير الشباب والرياضة خطابات شكر لكلاً من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وكابتن أحمد ناجي، وكابتن أحمد حسن، وكابتن محمود فايز والعديد من رياضيي مصر لمشاركتهم في الحملات المجتمعية.

وأكد صبحى أن رياضيي مصر أثبتوا أنهم على قدر المسئولية وعلى وعي كامل بكافة التحديات التي يخوضها الوطن وهم بذلك جزء أصيل من تلك الجهود المتكاملة التي يبذلها المجتمع المصرى بكافة مفرداته ومؤسساته وخاصة الرياضية منها، إيماناً منهم بالقيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وما تبذله الحكومة المصرية من جهود متكاملة للعبور بمصر من تلك الأزمة العالمية إلى بر الأمان.

وقد أعلن مجلس الوزراء عن فتح حساب بصندوق تحيا مصر في كافة البنوك المصرية على حساب 037037 لمواجهة الأزمات والكوارث.