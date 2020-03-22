نجم الزمالك السابق يتبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن أحمد رمزي، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الزمالك السابق، تبرع ببعض ممتلكاته في مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال أحمد رمزي المقيم في الكويت خلال اتصال هاتفي مع وزير الرياضة إنه قرر التبرع ببعض ممتلكاته الموجودة في مصر في الحساب المخصص لمواجهة انتشار ومعالجة آثار فيروس كورونا بصندوق تحيا مصر.

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وأضاف أن هذا يأتي في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، أكد أشرف صبحى لنجم الزمالك السابق أنه فخور للغاية بتلك الخطوة، مثمناً حسه الوطني ودوره المجتمعي المتميز مع العديد من زملائه الرياضيين الذين تسابقوا خلال الآونة الأخيرة في تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لوطنهم.

وتابع: "حالة التكاتف المجتمعي التي تشهدها مصر تمثل انعكاساً طبيعياً للدور الذي تقوم به القيادة السياسية لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب المصري في شتى المجالات وخاصة في مواجهة التحديات وهو الأمر الذى انعكس على أداء الحكومة المصرية في تعاملها مع مختلف الملفات".