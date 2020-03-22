محمد النني في الحجر الصحي بتركيا

أعلن نادي بشكتاش التركي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، خضوع جميع لاعبيه الأجانب للحجر الصحي، بعد تفشي فيروس كورونا. وأكد أحمد نور شيبي رئيس نادي بشكتاس لم نسمح لأي لاعب أجنبي، بمغادرة تركيا، رغم قلقهم على عائلتهم وهو يخضعون للحجر الصحي حاليا". الصحي حاليا". وقال : "أتمنى عدم استئناف المسابقات في الفترة الحالية، لأن سلامة الجميع أهم". Advertisements وكان الاتحاد التركي، أعلن الأسبوع الماضي، إيقاف مسابقة الدوري التركي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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