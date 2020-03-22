ريـال مدريد ينعى رئيسه السابق بعد وفاته بسبب كورونا

نشرت الصفحة الرسمية لفريق كرة القدم " ريال مدريد" عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة لـ"لورنزو سانز" رئيس النادى السابق بعد وفاته مصابا بفيروس كورونا .
وعلقت على الصورة : يرغب رئيس النادي ومجلس الإدارة
و نقل النادي تعازيه لزوجته ماري لوز وأولاده لورينزو وفرانسيسكو وفرناندو وماريا لوز (مالولا)وديانا ، وكذلك عائلته وأصدقائه.
مع لورينزو سانز كرئيس لريال مدريد ، فاز النادي بـ 7 ألقاب: كأسان أوروبيان وكأس إنتركونتيننتال ، لقب الدوري ، كأس السوبر الإسباني ، لقب دوري كرة السلة وكأس سابورتا.
ويخضع نادي ريال مدريد الإسباني للعزل الصحي لمدة أسبوعين، بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا .
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