إبراهيم سعيد يطالب الزمالك بعدم التفريط بمصطفى محمد

طالب إبراهيم سعيد نجم فريق الزمالك السابق، إدارة النادي الأبيض بعدم التفريط بـ مصطفى محمد مهاجم الفريق، الاحتفاظ به ضمن صفوفه.
وأشار إبراهيم سعيد في تصريحاته إلى أن نادي الزمالك سيندم في حال بيعه لمصطفى محمد، لما يملكه من إمكانيات رائعة، حيث يعتبر مهاجمواعد، وإضافة كبيرة لهجوم الأبيض.
وكانت إدارة الزمالك أكدت في وقت سابق، أنها ستوافق على بيع اللاعب في حال وصول عرض أوروبي يتناسب مع إمكانيات اللاعب، وأن إدارة النادي لن تقف عائقًا أمام مستقبلاللاعب، الذي يحلم بالإحتراف الأوروبي على خطى محمد صلاح نجم ليفربول.
وأشارت تقارير صحفية أجنبية في وقت سابق، أن نادي رينجرز الاستكلندي مهتم بضم مصطفى محمد، وأن النادي سيقدم عرض من أجل ضمه.
على الجانب الآخر، أشارت أنباء حول أن الزمالك يسعى لضم طاهر محمد مهاجم فريق المقاولون العرب ، من أجل تعويض مصطفى محمد في حال رحيله.
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