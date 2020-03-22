رسميًا.. تأجيل قرعة أولمبياد طوكيو 2020 في كرة القدم

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم خطابا لجميع المنتخبات التي تأهلت لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 يعلن فيه تأجيل قرعة منافسات كرة القدم في الأولمبياد والتي كان مقررا لها يوم 23 أبريل القادم بزيورخ.
وكان محددا للقرعة أن تقام بطوكيو في نفس الموعد قبل أن ينقلها الفيفا إلي زيورخ بسويسرا ثم أصدر
ومن جانبه أكد شوقي غريب أن الجهاز الفني بالتنسيق مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصريةجاهزة للتعامل مع التداعيات سواء بإقامة البطولة الأولمبية في موعدها أو تم تأجيلها لموعد لاحق وأن هناك تواصل دائم مع اللاعبين.
وشدد المدير الفني للمنتخب الأولمبي علي أن مايسري علي المنتخب الأولمبي المصري يسري علي باقي المنتخبات التي تأهلت لأن الجميع في حالة توقف الآن.
وأعرب شوقي غريب عن تمنياته بالسلامة لجميع الشعوب من تأثير فيروس كورونا وأن يتجاوز الجميع المحنة في أقرب وقت.
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