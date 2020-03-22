نشر ضياء السيد المدير الفني السابق لمنتخب الوطني للشباب صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، مع حفيده بالمنزل مؤكدًا إلتزامه بالجلوس في المنزل من أجل فيروس كورونا.
علق ضياء السيد على صورته مع خفيده قائلًا :"الحجر المنزلي جميل مع الأخ طاهر الحفيد الغالي".
الحجر المنزلي جميل مع الأخ طاهر الحفيد الغالي pic.twitter.com/Npxuepg9Jaمما جعل الجميع يلزم منازله بعد توقف الأنشطة الرياضية حول العالم، وعدم وجود دواء معالج أو لقاح للتصدي لذلك الفيروس، ليكون العزل المنزلي هو الحل من أجل توقف انتشار ذلك المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر ضياء السيد ينشر صورة له مع حفيده معلقًا: "أحلى حجر منزلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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