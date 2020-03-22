ضياء السيد ينشر صورة له مع حفيده معلقًا: "أحلى حجر منزلي"

نشر ضياء السيد المدير الفني السابق لمنتخب الوطني للشباب صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، مع حفيده بالمنزل مؤكدًا إلتزامه بالجلوس في المنزل من أجل فيروس كورونا.

علق ضياء السيد على صورته مع خفيده قائلًا :

"الحجر المنزلي جميل مع الأخ طاهر الحفيد الغالي".

الحجر المنزلي جميل مع الأخ طاهر الحفيد الغالي pic.twitter.com/Npxuepg9Ja