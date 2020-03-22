وزير الرياضة يستفسر من فرج عامر عن تسريح مدربي ولاعبي فرق الناشئين

خلال اتصال هاتفى مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة نفى المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة ما تردد بشأن اعتزام النادى تسريح مدربين أو لاعبين لفرق الناشئين.

وأعربت الوزارة عن ثقتها الكبيرة في تحمل إدارات الأندية لمسئولياتها تجاه الأجهزة الفنية للفرق بالألعاب

وأكدت الوزارة، أنه لا نية لدى الأندية لتسريح مدربي قطاعات الناشئين بداعي توقف النشاط الرياضى وتوفيرا للنفقات، خاصة وأن النشاط الرياضى لم يتم إلغاؤه، لكنه معلق فقط لمدة أسبوعين، في ضوء قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية المتبعة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا. الأجهزة الفنية للفرق بالألعاب الرياضية المختلفة وقطاعات الناشئين، خلال فترة تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد، كما أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لديه ثقة كبيرة في مراعاة الأندية ومجالس إداراتها لظروف العاملين والأجهزة الفنية التابعة لها.وأكدت الوزارة، أنه لا نية لدى الأندية لتسريح مدربي قطاعات الناشئين بداعي توقف النشاط الرياضى وتوفيرا للنفقات، خاصة وأن النشاط الرياضى لم يتم إلغاؤه، لكنه معلق فقط لمدة أسبوعين، في ضوء قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية المتبعة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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