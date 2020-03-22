أندية القمة بالمظاليم تخشى إلغاء الدوري

تخشى أندية الدوري الممتاز" ب " لكرة القدم بمجموعاته الثلاثة خاصة المتصدرين لها، من استمر أزمة تفشى وباء كورونا وتجميد النشاط الكروي حتى نهاية الموسم وبالتالي صعوبة تحديد الفرق الثلاثة الصاعدة للدوري الممتاز.

ويتنافس في مجموعة القاهرة ثلاثة أندية على الصعود لدوري الأضواء والشهرة وهي سيراميكا كليو باترا برصيد 32 نقطة يليه الداخلية 31 وبتروجت 29 نقطة.

ويتبقة 5 جولات لكل فريق بعد أن

لعب كل منهم 17 جولة وأشتعل الصراع مؤخرا مع الاندية الثلاثة رغم أن سيراميكا كان يتفوق مع نهاية الدور الأول بـ12 نقطة ،وأستمر نزيف نقاطة حيث لم يحقق أي فوز في 6 لقاءات متتالية مكتفيا بالتعادل.

مسؤلوا الأندية الثلاثة بمجموعة القاهرة يروا أن فرص صعودهم متساوية رغم تصدر سيراميكا وزاد من

الطموحات ، تراجع مستوى المتصدر مما أعطى ناديا الداخلية وبتروجت الأمال في استعادة القمة والتأهل سريعا للدوري الممتاز بعد هبوطهما في الموسم الماضي.

وأكد علاء عبد العال المدير الفني لبتروجت أنه يأمل أن يعود النشاط الكروي مع شهر أبريل على أن تقام الجولات الخمسة بعد شهر رمضان في حال استمرار أزمة كورونا خاصة ان الجولات الثلاثة يحتاجون لمدة شهر فقط للانتهاء منها لو أقيمت كل جولة في إسبوع على سبيل الثمال ويتبقى شهران راحة سلبية قبل انطلاق الموسم الجديد 2020/ 2021.