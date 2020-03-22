أزمة تواجه رابطة الدوري الإنجليزي لإستكمال البريميرليج

تحاول رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وضع سيناريو من أجل عودة البطولة الإنجليزية، بعدما تم إيقافها حتى 30 أبريل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد بشكل كبير.

وتواجه الرابطة مشكلة كبيرة، وهى أزمة عقود اللاعبين والمدربين التي تنتهي بنهاية شهر يونيو المقبل.

وتخطط الرابطة الإنجليزية، لإستكمال مباريات الدوري الإنجليزي، دون حضور جماهيري، وإنهاء البطولة في غضون 6 أسابيع بنهاية شهر يونيو، على أن يبدأ الموسم الجديد في موعده يوم 8 من شهر أغسطس المقبل.

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وقررت الرابطة تحمل تكاليف الشهر الإضافي الخاص بأجور اللاعبين والمدربين

الذي ينتهي عقودهم في شهر يونيو.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرر تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، حتى عام 2021، لمساعدة الاتحادات الكروية على إنهاء مسابقاتها المحلية، بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا.

واجتاح فيروس كورونا بلاد العالم كافة بعد انتشاره السريع، مما جعل معظم البلاد توقف أنشطتها الرياضية إلى إشعارًا آخر.