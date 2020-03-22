شكرا لقرائتكم ياسر رضوان : الأهلي والزمالك أكثر المتضررين فى دوري الأبطال من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ياسر رضون نجم الأهلى السابق أن تعليق النشاط يؤثر بشكل كبير على هبوط مستوى القطبين الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا عقب إستناف المنافسة المتوقفة حاليا للوقاية من فيروس كورونا.

وقال ياسر رضوان إن هذا التوقف أيضا سيؤثر على الفرق الأخرى المشاركة فى نصف نهائى البطولة سواء الرجاء المغربى الذى يلتقى الزمالك أو الوداد المغربى المقرر أن يواجه الأهلى ، مشيرا إلى أن الأهم سلامة اللاعبين و الحفاظ على المواطنين فى الوقت الحالى.

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وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.