شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم لـ"الخليج 365" : لم أتوسط لضم حسام عاشور للمقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة حقيقة الأنباء التى تداولت بشأن توسطه لضم حسام عاشور لفريق مصر المقاصة بعد رفض النادى الأهلي تجديد عقد مسمار القلعة الحمراء.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لم يتوسط لضم عاشور للفريق الفيومى مطالبا الجماهير بعدم الالتفات للأخبار التى لا مصدر لها فى الوقت الحالى.

أشار لاعب الزمالك السابق إلى أن يتمنى التوفيق لحسام عاشور فى الفترة المقبلة مؤكدا أنه لاعب كبيرا وأعطى كثيرا للنادى الأهلى.

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تابع محمد إبراهيم إنه يقضى إجازة فى الفترة الحالية مع أسرته لحين عودته للتدريبات مطالبا المصريين بضرورة المكوث فى المنازل للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم فى الفترة الأخيرة وحصد ألآف الضحايا.

وأخطر النادي الأهلي، حسام عاشور بشكل رسمي برفض تجديد عقده لعدم حاجة السويسرى رينيه فايلر لخدماته الفنية الأمر الذى أصاب اللاعب بالصدمة.

وكان أول ظهور لحسام عاشور مع الفريق الأول بالأهلي، أمام الترسانة يوم 13 فبراير 2004 وجاءت مشاركة اللاعب الشاب الذي لم يبلغ عامه الثامن عشر حينها لمدة 5 دقائق كافية لإقناع الخبير البرتغالي مانويل جوزيه بقدراته الفنية لينطلق نحو رحلة المجد الكروي مع الأهلي، ويعود الظهور الإفريقي الأول له إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخة عام 2005.

"مسمار" وسط الأهلي حصد 37 لقباً مع النادي بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلي دانى ألفيش على مستوى العالم الذى حصد 41 لقبا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسى لنجم برشلونة السابق وساباولو الحالي.