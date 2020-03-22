شكرا لقرائتكم مدرب المقاولون: تدريبات القوة واليوجا أفضل طريق للحفاظ على اللياقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عبد الرحمن عيسى معد الأحمال وأخصائي الاعداد البدني في المقاولون العرب، على توجيه عدة نصائح للرياضين خلال فترة توقف النشاط الرياضي القائمة، بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا العالمي، وذلك بهدف أن يحافظ اللاعبون على لياقتهم الرياضية في حالة عودة النشاط في أي وقت.

وقال عبد الرحمن عيسى في تصريحات خاصة لـ الخليج 365: العالم كله وليس مصر فقط يمر بمرحلة صعبة، ولذلك أوجه رسالتي إلى للرياضيين، حول امكانية الحفاظ على فورمته ولياقته البدنية حتى يخافظ على عضلاته كما هي دون وكذلم منع زيادة الدهون بسبب توقف ممارسة النشاط الرياضي فجأة.

أضاف عيسى: الأمر متعلق بنسبة كبيرة بالتغذية وضرورة التركيز في شرب المياة والفيتامينات، حتى لو لم يكن الرياضي معتاد على هذا الأمر من قبل، لأن الوضع الآن مختلف، فاللاعب أو الرياضي لم يعد يمارس نفس المجهود، وبالتالي يجب الحرص بالتغذية.

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وعن التدريبات الواجب اتباعها قال مدرب المقاولون: معظم التدريبات لا يمكن ممارستها في المنزل مع العزل الصحي القائم فالجانب البدني مطلوب من الرياضي إذا كانت وصلة تدريبه العادية من ساعة إلى ساعة ونصف أن يحاول مواصلة التدريبات في المنزل لحوالي ما لا يقل عن 45 دقيقة في المنزل، بالطريقة التي اعتاد عليها الرياضي حتى لا يؤذي نفسه وبالتواصل مع مدربه.

واستطرد المعد البدني لذئاب الجبل: حجم التمرين وزمنه سيقل بالتأكيد، ولكن لا يمكن تنفيذ تلك التدريبات في الخارج فسلامة اللاعب وعائلته أهم وبقدر الإمكان يجب تجنب الزحام وعدم النزول إلا للضرورة والحفاظ على النظافة الشخصية.

واسترسل عيسى: يجب في الشغل البدني أن نعمل على نقطتين أبرزها ما يتعلق بالقوة مثل الاسقاط والطعن والتمرينات الوظيفية على أن تكون كما كانت في الموسم، وتدريبات النفس مثل السلالم، والمزج بين تدريبات القوة والنفس ضروري إلى جانب الشق النفسي والعقلي ويجب الحفاظ عليها بشكل أكبر .

واختتم مدرب المقاولون: اليوجا اذا كنت معتاد أو لا يجب أن تعيد النظر في ممارستها لأنها ستكون مفيدة جداً.