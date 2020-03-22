شكرا لقرائتكم تعرف على تفاصيل مفاوضات الأهلي لتجديد عقد فايلر.. الحسم خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الساعات المقبلة من أجل تجديد عقد الأخير حفاظاً على استقرار الفريق في ظل النتائج الجيدة التى يُحققها المدرب السويسري مع القلعة الحمراء منذ توليه المسئولية.

رينيه فايلر تولّى تدريب الأهلي في سبتمبر الماضي وحصد مع الفريق لقب السوبر المحلي (نسخة 2019 ) على حساب الزمالك ويعتلي قمة الدوري حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليضرب موعداً مع الوداد المغربي فيما خسر لقب السوبر المحلي ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء .

وعلم "الخليج 365" أن عقد فايلر مع الأهلي مدته موسمين يحصل خلاله المدرب السويسري ( ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال) على مليوني و200 ألف دولار في الموسم بواقع 185 ألف دولار شهرياً.

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ويتضمن عقد فايلر مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون في الموسم الثاني حال الفوز ببطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد لأي سبب من الأسباب يدفع من يرغب في فسخ العقد راتب ستة أشهر كشرط جزائي.

ويتضمن العقد أيضاً أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد في الموسم الثاني حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتي الدوري أو أفريقيا .

وقال مصدر في الأهلي ، أن الأهلي يرغب حالياً في تجديد عقد فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها المدرب السويسري مع الفريق حتى الآن ، موضحاً أن النية تتجه لتجديد عقد فايلر في الموسم الجديد دون النظر لشرط الفوز ببطولتي أفريقيا أو الدوري خاصة وأن الأهلي حسم بنسبة 90 % لقب الدوري وينافس بقوة على لقب أفريقيا.

واشار المصدر إلى أن النية تتجه أيضاً لتجديد عقد فايلر لموسم أخر بخلاف الموسم المقبل بهدف توفير كل سُبل الاستقرار والهدوء في الفريق ، وأوضح المصدر أن ملف تجديد عقد فايلر سيتم حسمه خلال المفاوضات التى ستُجرى معه في غضون الأياموربما الساعات المقبلة حيث يرغب النادي في حسم هذا الملف مُستغلاً فترة توقف الدوري بسبب إنتشار "فيروس كورونا".