سيرينا "على حافة" الانفعال بسبب الحجر الاجتماعي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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اعترفت اسطورة كرة المضرب الاميركية سيرينا وليامس بانها "على حافة" الانفعال جراء الحجر الاجتماعي الذي يوصي به الاخصائيون من اجل تقليص خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت سيرينا الفائزة ب23 لقبا كبيرا في بطولات الغراند سلام مقاطع فيديو على تطبيق "تيكتوك" تشرح فيها قلقها بما يتعلق بابنتها اولمبيا التي تبلغ السنتين من عمرها.

وقالت النجمة البالغة من العمر 38 عاما "اما الان وانا امارس الحجر الاجتماعي لفترة طويلة ربما استمرت اسبوعين حتى الان، فان كل شيء صغير يجعلني مجنونة".

واضافت "بسبب القلق انا على حافة الانفعال. في كل مرة يعطس احدهم من حولي او يسعل اصبح مجنونة. عندما اقول احدهم اقصد ابنتي".

واوضحت "عندما عطست في احدى المرات نظرت اليها شزرا. نظرت اليها بطريقة +سرينا الغاضبة+ ثم شعرت بالحزن".

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وقلت في نفسي "هل هي على ما يرام. هل ثمة اي خلل في ابنتي؟ هل يمكنني القيام بشيء ما؟ لا ادري ما يمكنني القيام به، وبالتالي بدل ان اكون هادئة اصبح تحت وطأة ضغط عصبي هائل".

وكشفت سيرينا بانها اعتقدت، شأنها في ذلك شأن اشخاص كثيرين، بان فيروس كورونا لن يؤثر عليها وقالت في هذا الصدد "تأجلت دورة انديان ويلز فجأة، فقلت لا بأس، الامر غريب لكني املك بعض الوقت للاستمتاع".

لكن مع تأجيل دورات وبطولات اخرى في كرة المضرب وجدت سيرينا نفسها أكثر قلقا بقولها "يتعين علينا معايشة هذا الامر. سنتخطاه، يتوجب علينا ذلك".

وناشدت سيرينا مواطنيها بملازمة منازلهم واتباع ارشادات السلطات الصحية في البلاد من خلال سلسلة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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