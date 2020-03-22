رئيس الاتحاد السكندري يكشف موقفه من ضم شريف إكرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد مصيلحي رئيس نادى الاتحاد السكندري، أنه كان يتمنى ضم شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي في فترة من الفترات ولكن الأمور لم تسير كما تمنى.

وقال مصيلحي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "في فترة من الفترات كنت أتمنى أن ينضم شريف إكرامي للاتحاد السكندري ولكن لم يحدث نصيب".

وأضاف: "قرار شريف إكرامي كان واضحاً منذ شهرين، بأنه يرغب في الاستمرار باللعب".

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وكان شريف إكرامي أصدر بيانا رسميا يعلن خلاله رحيله عن القلعة الحمراء بعد نهاية عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي (2019-2020).

وتابع رئيس الاتحاد السكندري: "حسام عاشور وشريف إكرامي لديهم تاريخ كبير داخل النادي الأهلي".

واختتم مصيلحي: "حسام عاشور قائد كبير ورفع العديد من البطولات للنادي الأهلي، ولكن الأهلي لا يترك أبنائه أبداً وهو حريص على مصلحة أولاده".

وكان عاشور قال إن الأهلي "باعه" بعد تاريخه الكبير، بينما أكد بيان النادي أن الأهلي منح لاعبه المخضرم خيارين مميزين تكريمًا لتاريخه بإقامة مباراة اعتزال تليق به أو التكفل بقضاء معايشة بأحد الأندية الأوروبية.