ضياء السيد: حسام عاشور لن يلعب للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن الأهلي تعامل باحترافية في ملف رحيل حسام عاشور قائد الفريق عن القلعة الحمراء بعد نهاية عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري (2019-2020).

وكان عاشور قال إن الأهلي "باعه" بعد تاريخه الكبير، بينما أكد بيان النادي أن الأهلي منح لاعبه المخضرم خيارين مميزين تكريمًا لتاريخه بإقامة مباراة اعتزال تليق به أو التكفل بقضاء معايشة بأحد الأندية الأوروبية.

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وقال ضياء السيد، في تصريحات إذاعية لمحطة "90.90" صباح اليوم الأحد: "قرار الأهلي بعدم تجديد التعاقد مع حسام عاشور دلل على أن كرة القدم أصبحت تعترف بلغة الحاضر فقط ولا تعترف بالماضي".

وأضاف: "الأهلي وجد أن فرصة عاشور في المشاركة بالمباريات ستكون صعبة، وقد تكون العاطفة أثرت على رد فعل اللاعب، لأنه كان يتوقع تجديد عقده، لكن الأهلي تعامل باحترافية وقدم عروضا مميزة له".

وأتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالحديث عن إمكانية لعب حسام عاشور للزمالك قائلا: "حسام عاشور لن يلعب للزمالك، لن يتخذ هذه الخطوة إذا رأى أنه قادرا على الاستمرار نظرا لتاريخه الكبير في الأهلي".