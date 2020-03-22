تعطيل الدوري الأسترالي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ملبورن- (د ب أ):

قرر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم الأحد إيقاف دوري الرجال للمحترفين حتى يونيو في الوقت الذي تم فيه إلغاء دوري السيدات أمس السبت ، وذلك في ضوء قيود السفر المشددة في البلاد بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أيضا أن يتم تعطيل دوري الرجبي بجانب دوري كرة القدم الأمريكية للرجال في الوقت الراهن بعدما جرت المباريات بدون جمهور في الفترة الأخيرة.

وقال جيلون ماكلاشلان الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الأسترالي "القول بأن هذا هو التهديد الأكثر خطورة للعبتنا في غضون 100 عام ليس مبالغة، الأثار غير مسبوقة".

وأضاف "الأثار الواقعة على لعبتنا وعلى المجتمع الاشمل غير مسبوقة.. كمجتمع علينا أن نتخذ كل التصرفات الضرورية لنتجاوز ذلك سويا".

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وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه ينبغي إلغاء جميع الانتقالات الداخلية لمسافات طويلة غير الضرورية داخل أستراليا، حيث حذر من تطبيق المزيد من الإجراءات "الصارمة" وفرض التباعد الاجتماعي، بما في ذلك عمليات الإغلاق في المناطق التي يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء "التباعد الاجتماعي هو أهم سلاح ضد انتشار الفيروس".

وأضاف أنه سيجري السماح بإجراء المهام اليومية مثل التسوق أو اصطحاب الأطفال إلى المدرسة في إطار قيود السفر، ولكن الرحلات الجوية غير الضرورية أو الرحلات الطويلة يجب أن تتوقف.

وأضاف: "سيتم اتخاذ إجراءات أقوى لفرض قواعد التباعد الاجتماعي في مناطق أكثر محلية للتعامل مع تفشي المرض".

وكانت السلطات قد أغلقت شاطئ بوندي الشهير في سيدني أمس السبت بعد أن تجاوز عدد الأشخاص هناك الحد المسموح به للتجمع في الهواء الطلق في أستراليا كجزء من التعامل مع تفشي فيروس كورونا.