إصابة نائب رئيس الاتفاق السعودي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أعلن حاتم المسحل، نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكتب مسؤول النادي السعودي من خلال حسابه على "تويتر" صباح الأحد: "تم تشخيصي بالاصابة بكورونا".
وواصل "قد كنت في عزل صحي في المنزل بعيداً عن المناسبات الاجتماعية واحتكاكي مع الاخرين عند الضرورة وبارتداء الكمامة".
وأكمل "وبحول الله سوف أقضي 14 يوما بالعزل الصحي في المجمع الطبي في الدمام".
واختتم قائلا "نصيحة، اتبعوا التعليمات".
ويتواجد بين صفوف نادي الاتفاق السعودي، المغربي وليد أزارو الذي يلعب للفريق معاراً لنهاية الموسم من النادي الأهلي.
وكان المغربي وليد ازارو قد أعلن في وقت سابق عن تبرعه بمبلغ مالي لدعم أربع أسر فقيرة من أجل البقاء في منازلهم في هذا الظروف الصعبة.
جدير بالذكر أن وزارة الرياضة السعودية سبق وقامت بتعليق النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا بالمملكة.
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