يويفا: إدارتنا لأزمة كورونا نموذج يحتذى لساسة الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيون- (د ب أ):

أعرب الكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن اعتقاده بأن ما قدمته كرة القدم الدولية من تضامن يعد نموذجا يحتذى للساسة في فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، نوه سيفرين إلى أن تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو2020) إلى العام المقبل بسبب كورونا، تسبب في خسائر تقدر بمئات ملايين اليورو.

وأضاف سيفرين:" أعتقد بأنه يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتخذ من طريقة إدارتنا للأزمة نموذجا يحتذى به".

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وطالب سيفرين/52 عاما/ الحكومات بتحرك مشترك وقال:" لدينا في أوروبا وحدة نقدية وحدود مفتوحة، لكن الموجود بشكل رئيسي الآن في الأزمة هو تعامل فردي لبعض الدول بقواعد مختلفة بدلا من تعامل منسق، وهذا أمر مؤسف".

كان يويفا قرر يوم الثلاثاء الماضي تأجيل يورو2020، التي كان مقررا تنظيمها في 12 دولة، إلى صيف العام المقبل في الفترة بين 11 حزيران/يونيو حتى 11 تموز/يوليو 2021.

وصرح سيفرين بأن بطولة اليورو " هي واجهتنا التعريفية، وهي كبطولة تقام كل أربعة أعوام أهم مصدر لإيراداتنا وبفارق كبير عن أقرب منافسة أخرى، ولهذا فإن الأمر الواضح هو أننا قدمنا أعظم تضحية".

ونفى سيفرين صحة تقارير ذكرت أن يويفا طلب من الدوريات المحلية الأوروبية 300 مليون يورو مقابل تأجيل بطولة اليورو، وقال:" لقد وُعِدْنا بأن يتم إظهار التضامن معنا إذا تطلب الأمر، هذا كل شيء، وهذا يكفي بالنسبة للوقت الراهن".