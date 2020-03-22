علّق البلجيكي مروان فيلايني لاعب شاندونج لونينج تايشان الصيني، على إصابته بفيروس كورونا، كأول لاعب في الدوري الصيني يتعرض للإصابة بالفيروس. قال فيلايني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أصدقائي الأعزاء، لقد أجريت اختبارًا لفيروس كورونا، وجاءت نتيجة التحليل إيجابية، شكرًا للجماهير، الفريق الطبي، والنادي على اهتمامهم، سأتبع تعليمات العلاج وأتمنى العودة للملاعب في أقرب وقت، أرجو من كل شخص البقاء في أمان". التحليل إيجابية، شكرًا للجماهير، الفريق الطبي، والنادي على اهتمامهم، سأتبع تعليمات العلاج وأتمنى العودة للملاعب في أقرب وقت، أرجو من كل شخص البقاء في أمان".

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أول تعليق من فيلايني بعد إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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