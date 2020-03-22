تريزيجيه: زملائي في أستون فيلا طلبوا مساعدة الأسر المتضررة من "كورونا" في مصر

كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، أن زملاؤه في الفريق، طلبوا المشاركة في مبادرة مساعدة الأسر المتضررة في مصر من فيروس كورونا.
وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية: "زملائي أعجبوا بالفكرة وطلبوا المشاركةفي المبادرة عندما وجدوني أسجل فيديو باللغة العربية وأعلن فيه قبولي تحدي سعد سمير والمشاركة في المبادرة".
وتابع: "أحرص على تجهيز نفسي في الوقت الحاليلأن النشاط الرياضي في إنجلترا المفترض أن يعود بعد 30 مارس"، مشيرًا إلى أن فريقه سيعود للتدريبات الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أن الدوري الإنجليزي كان حلم بالنسبة له ولذلك فهو لا يفكر في الرحيل عن أستون فيلا حيث إن عقده ممتد لخمس سنوات مقبلة.
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