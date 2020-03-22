فرنسا والبرازيل تنضمان إلى 4 دول ترغب في تأجيل أولمبياد طوكيو

انضمت فرنسا والبرازيل، إلى الدول الراغبة في تأجيل أولمبياد طوكيو، في ظل انشغال الجميع بمكافحة فيروس كورونا بالمنتشر حول العالم الفترة الأخيرة.

وطلبت اللجنة الأولمبية في البرازيل

بشكل رسمي تأجيل أولمبياد طوكيو مؤكدة أن الوضع الحالي لا يساعد على الدخول في أي منافسات.

كما طلب اتحاد السباحة الفرنسي تأجيل الأولمبياد أيضًا خاصة مع وجود قيود كبيرة على السفر والتنقلات للحد من انتشار فيروس كورونا.

كان الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، وكذلك النرويج وسلوفينيا، طلبوا تأجيل الأولمبياد خوفًا من انتشار الفيروس.