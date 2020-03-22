وزير الرياضة يكلف محمد رفعت بمنصب نائب مدير مركز شباب الجزيرة

كلف د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد رفعت المدير التنفيذي السابق للجنة الأندية، بمنصب نائب مدير مركز شباب الجزيرة، سمير عبد ربه.
والجدير بالذكر أن عضوية مركزشباب الجزيرة تبلغ 50 ألف جنيه وتم فتح باب العضويات منذ شهر يناير الماضي، على أن ينهي أي عضو يرغب في التقسيط، الإجراءات اللازمة.
وفتح مسئولو المركز باب شراء استمارات طلب العضوية وتبلغ قيمتها 200 جنيه، على أن تُعقد مقابلات شخصية مع الراغبين في الحصول على عضوية المركز، لاختيار عدد محدود من الأعضاء الجدد.
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