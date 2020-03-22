إصابة مروان فيلايني بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة الصينية، عن إصابة مروان فيلايني لاعب شاندونج لونينج تايشان الصيني بفيروس كورونا، ليصبح أول لاعبفي الدوري الصيني يتعرض للإصابة بالفيروس.
كان فيلايني احترف في الدوري الصيني العامالماضي بعدما رحل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، وحقق المركز الخامس مع فريقه وأحرز 12 هدفًا.
وخضع اللاعب لفحوصات طبية أول أمس الجمعة في المطار بالصين.
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