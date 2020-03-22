إصابة مروان فيلايني بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة الصينية، عن إصابة مروان فيلايني لاعب شاندونج لونينج تايشان الصيني بفيروس كورونا، ليصبح أول لاعب في الدوري الصيني يتعرض للإصابة بالفيروس. في الدوري الصيني يتعرض للإصابة بالفيروس. كان فيلايني احترف في الدوري الصيني العام الماضي بعدما رحل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، وحقق المركز الخامس مع فريقه وأحرز 12 هدفًا. الماضي بعدما رحل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، وحقق المركز الخامس مع فريقه وأحرز 12 هدفًا. وخضع اللاعب لفحوصات طبية أول أمس الجمعة في المطار بالصين.

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