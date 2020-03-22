اتحاد الكرة يدرس منح حكم الفيديو 5 آلاف جنيه بدلات

تدرس لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، مقترحًا بمنح حكم الفيديو مبلغ 5 آلاف جنيه بدلات، بعدما تم تطبيق التقنية في 6 مباريات قبل توقف النشاط الرياضي.

وبحسب مصادر في اتحاد الكرة،

فإن اللجنة تدرس منح حكم الفيديو نفس قيمة بدلات حكم الساحة، والمساعد الخاص بالفيديو نفس قيمة بدلات مساعد حكم الساحة والبالغة 3750 جنيه، ومن المقرر أن يتم صرف بدلات الحكام عن المباريات الست.

والجدير بالذكر أن المباريات التي تم تطبيق تقنية الفيديو خلالها هي:

إنبي وطلائع الجيش

الإسماعيلي والجونة

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المقاولون وطلائع الجيش

إنبي وبيراميدز

الأهلي وسموحة

طنطا ووادي دجلة

والجدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر تم تعليقه للوقاية من انتشار فيروس كورونا.