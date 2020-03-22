رياضة | الأهلي يضع الرتوش الأخيرة في عقد فايلر الجديد مع القلعة الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يضع الرتوش الأخيرة في عقد فايلر الجديد مع القلعة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماع مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الساعات المقبلة من أجل تجديد عقده حفاظاً على استقرار الفريق فى ظل النتائج الجيدة التى يُحققها المدرب السويسري مع القلعة الحمراء منذ توليه المسئولية.
ويتضمن عقد فايلر مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون في الموسم الثاني حال الفوز ببطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد لأي سبب من الأسباب يدفع من يرغب في فسخ العقد راتب ستة أشهر كشرط جزائيتاذي يصل الى 185 الف دولار شهريا.
ويتضمن العقد أيضاً أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد في الموسم الثاني حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتي الدوري أو أفريقيا .
الأهلي يرغب حالياً في تجديد عقد فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها المدرب السويسري مع الفريق حتى الآن ، موضحاً أن النية تتجه لتجديد عقد فايلر في الموسم الجديد دون النظر لشرط الفوز ببطولتي أفريقيا أو الدوري خاصة وأن الأهلي حسم بنسبة 90 % لقب الدوري وينافس بقوة على لقب أفريقيا.
رينيه فايلر تولّى تدريب الأهلي في سبتمبر الماضي وحصد مع الفريق لقب السوبر المحلي (نسخة 2019 ) على حساب الزمالك ويعتلي قمة الدوري حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليضرب موعداً مع الوداد المغربي فيما خسر لقب السوبر المحلي ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء .