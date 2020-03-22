رياضة | تحديد موعد عودة مانشستر يونايتد للتدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد موعد عودة مانشستر يونايتد للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مانشستر يونايتد لاستئناف التدريب في 10 أبريل للتحضير للموسم، ليبدأ مرة أخرى بعد حوالي ثلاثة أسابيع، وفقاً لما نشرته صحيفة ميرور الإنجليزية.

يتم تأجيل جميع كرة القدم الاحترافية في إنجلترا حالياً حتى 30 أبريل، بسبب فيروس كورونا.

هذا التاريخ هو أقرب عودة ممكنة للعمل، على الرغم من أنه قد يستغرق وقتاً أطول بسبب الوضع غير المسبوق الذي لا يزال يتكشف مع فيروس كورونا.

لكن النرويجي أولي غونار سولشار، ومساعديه المدربين، عازمون على التفوق على المرض، والعودة إلى التدريبات مرة أخرى في أقرب وقت ممكن.