رياضة | تعرف على مصير عقوبات السوبر في حالة إلغاء الدوري

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مصير عقوبات السوبر في حالة إلغاء الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 22/مارس/2020 - 12:00 م
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الخليج 365 الرياضي
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وكمل: "لا يوجد في اللوائح والقوانين يتيح لنا فرصة التحقيق مع أي لاعب أو اي شخص وقعت عليه العقوبات، لذلك تم تخفيض العقوبات دون تحقيقات".
وواصل: "للعلم يتم إجراء تحقيقات في حالة عدم وضوح أمر معن او شئ مبهم، وفي هذه الحالة يتم الاستدعاء للتحقيق ولكن كل الأمور واضحة وصريحة".
واستكمل:"دور لجنة الأستئناف هو تأييد أو تخفيف أو إلغاء العقوبة ولا يصح لها أن تزيدها، ونحن قمنا بتوضيح العقوبات لأنها كانت لنهاية الموسم وهذا الأمر صعب للغاية حيث كانت العقوبات على سبيل المثال لكهربا وأمام عاشور وقمنا بتحديدها 10 مباريات فقط، وأحمد زاهر اداري الزمالك 12 مباراة".
وأتم : "لا نزايد على أحد والعقوبات كانت متضمنة مباريات كأس مصر، وإذا تم الغاء الموسم ستطبق في الموسم الجديد بشكل طبيعي، لابد أن تنفذ العقوبات، ولا يجوز لأحد التظلم مرة أخرى على العقوبات".
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