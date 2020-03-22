رياضة | أول خطوة من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول خطوة من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض أحد الوسطاء على نادي الزمالك خلال الساعات الماضية التفاوض مع حسام عاشور قائد النادي الأهلي بعد أزمته الاخيرة مع الأحمر.

ويدرس الزمالك فكرة التعاقد مع حسام عاشور بعد رفض النادي الأهلي تمديد عقده مع الفريق بتوصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

Advertisements

وكان الأهلي قد طلب من حسام عاشور الاعتزال بنهاية الموسم الجاري مع منحه فرصة للعمل داخل النادي بالفترة القادمة إلا أن اللاعب لا يزال يفكر في استمراره بالملاعب.

رغبة حسام عاشور في الاستمرار بالملاعب دفعت الزمالك للتفكير في فتح مفاوضات معه وضمه بالصيف المقبل ورد الضربة للأهلي في صفقة تعاقد الاخير مع كهربا.

وتتبقي الأيام القادمة أمام حسام عاشور لحسم مستقبله سواء بالانتقال لفريق آخر أو الاعتزال داخل الأهلي وقبول العرض المقدم من الإدارة.