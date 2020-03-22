رياضة | أبرز تصريحات نجوم كرة القدم عن فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز تصريحات نجوم كرة القدم عن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني العالم من إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي أدى إلى تعليق معظم النشاطات في الدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى إصابة العديد من نجوم كرة القدم.

كورونا يواصل تهديده للكرة العالمية

حيث لم يتوقف فيروس كورونا عن الانتشار، وتم إصابة 35% من أفراد فريق فالنسيا، 6 أفراد أيضاً من نادي إسبانيول الإسباني، وكان أخر تلك الإصابات، النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، وباولو مالديني وإبنه.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، تصريحات أبرز نجوم الكرة العالمية عن فيروس كورونا.

ميسي ينصح الجميع بالبقاء في المنزل

حيث كتب النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:" انها ايام صعبة للغاية، ولدينا قلق بشأن ما يحصل حاليا، يجب علينا ان نكون عند المسؤولية، وأن نبقى في منازلنا".

وتابع:" هذه فرصة مثالية جداً للإستمتاع مع المقربين منك، ليس دائما ستكون لديك هذه الفرصة".

رونالدو يدعم الأطقم الطبية المساهمة في علاج الفيروس اللعين

بينما نشر النجم الدولي البرتغالي كرستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي بيانا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:" العالم يمر بلحظة تتطلب أقصى قدر من الرعاية والاهتمام منا جميعًا، انا أتحدث الآن ليس كلاعب كرة قدم ولكن كأبن وأب وإنسان يهتم بآخر التطورات التي تؤثر على العالم كله".

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وتابع:" من الضروري أن نتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية والحكومات في كيفية مواجهة الموقف الحالي، حماية الحياة البشرية يجب أن تأتي فوق أي مصالح أخرى أرسل تعازيا لكل فرد فقد شخصا قريبا منه، وتضامني لهؤلاء الذين يحاربون الفيروس، مثل زميلي في الفريق دانييل روجاني، ودعمي المستمر للأطقم الطبية الرائعة الذين وضعوا حياتهم في خطر لمساعدة وإنقاذ الآخرين".

كلوب يتحدث عن أزمة كورونا

بينما تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن فيروس كورونا، قائلا:" الآن كرة القدم ليست مهمة على الإطلاق، حياة الإنسان هي الأهم في هذه اللحظات".

راموس يطالب بالبقاء في المنزل

في حين قال سيرخيو راموس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني:" كما قال عزيزنا ألفريدو دي ستيفانو، لا يوجد لاعب جيد كما يكون الجميع معًا، الأن نفس الشيء يحدث، علينا جميعًا أن نضيف، من السهل جدًا البقاء في المنزل، المسؤولية للجميع، يجب البقاء في المنزل".

نيمار: الناس يساهمون في انتشار كورونا

وتحدث نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قائلا :" الفيروس لا يتحرك.. بل الناس هم من سيساهمون في انتشاره".

موستافي: الأمر أكبر من كرة القدم

وقال الدولي الألماني موستافي مدافع نادي آرسنال في تصريحات صحفية:" الأمر أكبر من كرة القدم لذلك علينا أن نقوم بكل ما بوسعنا لإيقاف الفايروس، أرجوكم استمعوا لتوجيهات المسؤولين وتفادوا كل ما سيضطركم وسيضر عائلتكم وتحبائكم".