الامارات | ما حقيقة إلغاء الدوري السوداني بسبب «كورونا» وتتويج الهلال؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة إلغاء الدوري السوداني بسبب «كورونا» وتتويج الهلال؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم، في بيان صحافي نشره صباح اليوم على موقعه الرسمي على الإنترنت، وضح فيه حقيقة الأنباء المتداولة عن إلغائه لمسابقة الدوري الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا، واعتبار فريق الهلال المتصدر فائزاً باللقب.

وأصدر اتحاد الكرة بياناً صحافياً، اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، وجاء فيه: «يعمل الاتحاد وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص وبصورة مستمرة لتقييم الأوضاع المتعلقة بالإجراءات التي تخض التعامل مع وباء COVID-19 الذي امتد تأثيره لجميع مسابقات الاتحادات الرياضية حول العالم».

وأضاف البيان: «وسيحرص الاتحاد على نشر المعلومات المتعلقة بأي تطورات تخض وضع المنافسات، ويؤكد أنه ليس هنالك أي قرارات رسمية قد صدرت بإلغاء منافسة الدوري الممتاز حالياً».

وكانت بعض الشائعات ذكرت أن اتحاد الكرة يتجه لإلغاء المنافسة الأولى في البلاد، التي يشارك فيها 17 نادياً، ومنح اللقب لفريق الهلال المتصدر برصيد 51 نقطة قبل ثماني جولات من نهاية الموسم.