شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تحسم مصير أحمد فتحي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي، برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، اليوم الأحد، اجتماعًا مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل حسم موقفه من تجديد عقده والاستمرار في النادي.

وكان أحمد فتحي، قد اعتذر عن عدم حضور اجتماعه مع لجنة التخطيط، الذي كان مقررا له يوم الخميس الماضي، لحسم تجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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وبحسب الموقع الرسمي للنادي، جاء اعتذار فتحي نظرا لوجوده مع أسرته خارج القاهرة، حيث استأذن اللاعب من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لتأجيل موعد الاجتماع إلى اليوم لحين عودته.

وكانت لجنة التخطيط، قد اجتمعت مع وليد سليمان لاعب الفريق، وتم تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين قادمين، كما أبلغت قائد الفريق حسام عاشور، بعدم رغبة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، في استمراره مع الفريق، بالإضافة إلى الموافقة على رغبة شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، في الرحيل بنهاية الموسم.

وتجري اللجنة اجتماعتها في حضور كلاً من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، للتأكيد على التقدير الكامل لما قدمه هذا الرباعي للأهلي على مدار سنوات طويلة، وباعتبارهم نموذجاً للعطاء والإخلاص فضلاً عن سلوكهم المميز الذي يشهد به الجميع داخل وخارج الملعب.