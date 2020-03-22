شكرا لقرائتكم خبر عن «تريزيجيه» يكشف حقيقة انتقاله إلى بشكتاش التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم المصري محمود حسن «تريزيجيه»، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، حقيقة رحيله عن فريقه نهاية الموسم الحالي، بعد تردد أنباء مؤخرا عن انتقاله لفريق بيشتكاش التركي ليجاور النحم المصري الآخر محمد النني، مؤكدًا أنه لا يفكر في الرحيل وأن اللعب في الدوري الإنجليزي كان حلما له.

وأضاف «تريزيجيه» في مداخلة هاتفية لقناة «أون تايم سبورت»: «لا أفكر في هذا الأمر في الوقت الحالي، أنا أركز مع فريقي حاليا ومرتبط بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة».

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وأوضح: «كان حلم من أحلامي اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأجتهد حاليا وأبذل قصارى جهدي ولا أفكر فيما يمكن أن يحدث العام المقبل، هذا الحديث سابق لأوانه».

وأكمل: «أتدرب حاليا في المنزل كل يوم حتى أكون جاهزا للمشاركة في أي وقت، ومن المفترض أن نعود للتدريبات الجماعية في أستون فيلا الأسبوع المقبل وبكن لا أعلم ما سيحدث مستقبلا».

واختتم: «كل افراد الجهاز الفني لمنتخب مصر يتواصلون معي باستمرار، حتى أن أنيس الشعلاني مخطط أحمال المنتخب عرض على المساعدة في برنامجي التدريبي بالمنزل».