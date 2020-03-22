شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مروان فيلايني بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي شاندونج لونينج الصيني، اليوم الأحد، عن إصابة لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني، بفيروس كورونا، لينضم إلى قائمة الرياضيين الذين أصيبوا بالفيروس وأخرهم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي، وباولو مالديني أسطورة خط الدفاع بفريق أيه سي ميلان ومنتخب إيطاليا وابنه الذي يلعب بفريق شباب ميلان.

وأصبح الدولي البلجيكي هو أول لاعب من الدوري الصيني يصاب بفيروس كورونا منذ بداية تفشي المرض.

وأكدت إدارة الصحة المحلية هناك بأن العينة التي سحبت من لاعب مانشستر يونايتد السابق تم ثبوت إيجابية إصابته بالفيروس في مقاطعة جينان الصينية.