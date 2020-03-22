اصابة نائب رئيس الاتفاق السعودي بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

اعلن حاتم ​المسحل​، نائب رئيس ​الاتفاق​ السعودي عن اصابته بفيروس ​كورونا​ المستجد.



وقال المسحل، في تغريدة له على "تويتر":" لقد تم تشخيص الاصابة بكورونا، وقد كنت في عزل صحي بالمنزل بعيدًا عن المناسبات الاجتماعية، واحتكاكي مع الآخرين عند الضرورة، وبارتداء الكمامة".

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وأضاف:" سأقضي 14 يومًا بالعزل الصحي في المجمع الطبي بالدمام".

وختم تغريدته:" نصيحة: اتبعوا التعليمات".

وعن السبب وراء إصابته، ردَّ قائلاً:" كنت عائدًا من لندن وتم فحصي بالمطار، ولم تظهر أي أعراض حرارة، وتم نصحي بالعزل المنزلي والخروج للضرورة فقط".

وأضاف:" كنت اعاني من أعراض حساسية جيوب أنفية، ومع التواصل بوزارة الصحة نصحوني بالقيام بالفحص، واتجهت للمركز وتم التشخيص".