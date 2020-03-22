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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اصابة نائب رئيس الاتفاق السعودي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020
اعلن حاتم المسحل، نائب رئيس الاتفاق السعودي عن اصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال المسحل، في تغريدة له على "تويتر":" لقد تم تشخيص الاصابة بكورونا، وقد كنت في عزل صحي بالمنزل بعيدًا عن المناسبات الاجتماعية، واحتكاكي مع الآخرين عند الضرورة، وبارتداء الكمامة".
وأضاف:" سأقضي 14 يومًا بالعزل الصحي في المجمع الطبي بالدمام".
وختم تغريدته:" نصيحة: اتبعوا التعليمات".
وعن السبب وراء إصابته، ردَّ قائلاً:" كنت عائدًا من لندن وتم فحصي بالمطار، ولم تظهر أي أعراض حرارة، وتم نصحي بالعزل المنزلي والخروج للضرورة فقط".
وأضاف:" كنت اعاني من أعراض حساسية جيوب أنفية، ومع التواصل بوزارة الصحة نصحوني بالقيام بالفحص، واتجهت للمركز وتم التشخيص".
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