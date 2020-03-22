الدوري الايطالي مهدد بالالغاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

اصبح الموسم الحالي في الدوري الإيطالي "الكالتشيو" مهددًا بالإلغاء، وذلك بسبب تفشي فيروس ​كورونا​ في مختلف أنحاء البلاد بصورة كبيرة.



وتتزايد اعداد الإصابات والوفيات في إيطاليا يوميًا بفيروس كورونا، رغم إيقاف النشاط الكروي.

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وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإنه تم التحدث في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد، أن أمل استئناف البطولة هذا الموسم يتضاءل أكثر فأكثر.

واضافت، أن بعض المشاركين اقترحوا استئناف الدوري في حزيران المقبل، لكن الآخر تصور السيناريو الأسوأ وكيفية التعامل معه.

وواصلت، إن الوضع في إيطاليا لا يزال محفوفًا بالمخاطر، خاصة بعد اعلان اصابة كل من باولو ​ديبالا​ نجم يوفنتوس، وباولو مالديني ونجله دانيللي بالفيروس المستجد.