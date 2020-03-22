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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة قد يستعيد نجم وسطه من ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020
القى فيروس كورونا بظلاله على خطط نادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفه.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ادارة البرشا ومدرب الفريق كيكي سيتيين يرون أن تدعيم صفوف الفريق في الصيف اصبح صعباً، ولذلك يجب الاستفادة من لاعبي النادي.
وأضافت الصحيفة، ان سيتيين قرر استعادة كارليس الينيا المُعار لصفوف ريال بيتيس، حيث يرى المدرب أنه سيكون اضافة جيدة للفريق في خط الوسط".
وستقل المنافسة في خط الوسط الموسم المقبل، حيث ينوي النادي التخلي عن راكيتيتش وأرتورو فيدال في الصيف.
ويريد سيتيين أن يملك عددا كافيا في هذا المركز، ويرى أن اللاعب الشاب سيكون صفقة رابحة، وسيحصل على المزيد من الدقائق للعب.
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