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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماتا: علينا أن نثق بالخبراء والاطمئنان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020
دعا لاعب وسط مانشستر يونايتد خوان ماتا عالم كرة القدم إلى التزام الهدوء و "الثقة في الخبراء" بينما يتم تعليق اللعب جراء انتشار فيروس كورونا.
وقال ماتا: "نحن نقوم بتنفيذ الإجراءات بشكل جيد. من الواضح أننا في المنزل، نحاول الحفاظ على لياقتنا، ونحاول التدرب، ولكننا نستطيع القيام ببعض التمارين في المنزل ومحاولة الحفاظ على لياقتنا وصبورنا وهدوءنا".
وأضاف: "التحلي بالصبر والهدوء هو الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به الآن. علينا أن ننتظر ونثق في الخبراء حتى نتمكن من لعب كرة القدم مرة أخرى".
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