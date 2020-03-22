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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باستوري: من المستحيل إنهاء الموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020
أعرب لاعب وسط روما خافيير باستوري عن اعتقاده بأنه سيكون من المستحيل إنهاء موسم الدوري الإيطالي مع تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.
وقال باستوري: "سنرى ما إذا كنا سنلعب مرة أخرى من هذا الموسم أو في الموسم التالي. لنكون صادقين، أعتقد أنه سيكون من المستحيل إنهاء الموسم، حيث نحتاج إلى 20-30 يومًا على الأقل من التدريب لكي نكون جاهزين".
وأضاف: "ستخسر جميع الأندية المال، لكني أعتقد أنه من المستحيل إلى حد كبير أن نستأنف من حيث توقفنا. وهذا يعني الانتهاء، لذا يجب الانتقال إلى بداية الموسم التالي. لكن لا يمكننا القيام بذلك، لأنه في الصيف المقبل سيكون هناك اليورو وكوبا أميركا، وما إلى ذلك".
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