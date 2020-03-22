باستوري: من المستحيل إنهاء الموسم الحالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

أعرب لاعب وسط روما خافيير ​باستوري​ عن اعتقاده بأنه سيكون من المستحيل إنهاء موسم ​الدوري الإيطالي​ مع تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.



وقال باستوري: "سنرى ما إذا كنا سنلعب مرة أخرى من هذا الموسم أو في الموسم التالي. لنكون صادقين، أعتقد أنه سيكون من المستحيل إنهاء الموسم، حيث نحتاج إلى 20-30 يومًا على الأقل من التدريب لكي نكون جاهزين".

وأضاف: "ستخسر جميع الأندية المال، لكني أعتقد أنه من المستحيل إلى حد كبير أن نستأنف من حيث توقفنا. وهذا يعني الانتهاء، لذا يجب الانتقال إلى بداية الموسم التالي. لكن لا يمكننا القيام بذلك، لأنه في الصيف المقبل سيكون هناك اليورو وكوبا أميركا، وما إلى ذلك".