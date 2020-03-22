ليفربول ينافس عملاقي الليغا على صفقة اسبانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

يستعد نادي ​ليفربول​ الانكليزي، للدخول في منافسة شرسة في الميركاتو الصيفي المقبل مع عملاقي الليغا ريال مدريد و​برشلونة​، وغريمه المحلي مانشستر يونايتد، للحصول على نجم وسط ​نابولي​ الايطالي.

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ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فانَّ يورجن كلوب مدرب الريدز وضع الإسباني الدولي فابيان رويز نجم وسط نابولي كأحد أولويات الفريق في الميركاتو المقبل.

واضافت الصحيفة ان الليفر سيواجه صعوبة لاتمام الصفقة في ظل رغبة كل من ريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر يونايتد بضم صاحب الـ23 عامًا.

يُذكر أن رويز انضم لصفوف نابولي قادمًا من ريال بيتيس في صيف 2018 مقابل 30 مليون يورو.