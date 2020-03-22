فيلايني مصاب بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

أفادت إدارة الصحة المحلية في الصين أن لاعب فريق شاندونغ لونينغ تايشان مروان ​فيلايني​ أصيب بفيروس كورونا.

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وبحسب صحيفة دايلي مايل البريطانية فإن الدولي البلجيكي فيلايني، الذي قضى 11 عامًا في إنكلترا، مع كل من إيفرتون و​مانشستر يونايتد​، هو اللاعب الوحيد في ​الدوري الصيني​ الذي أصيب بالفيروس حتى الآن.

ويتم تعليق الدوري الصيني في الوقت الحالي إلى أجل غير مسمى، وذلك تماشيا مع الدوريات الأخرى حول العالم التي تم إغلاقها بسبب الوباء.

يُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين بلغت رقما هائلا.