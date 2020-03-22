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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيلايني مصاب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020
أفادت إدارة الصحة المحلية في الصين أن لاعب فريق شاندونغ لونينغ تايشان مروان فيلايني أصيب بفيروس كورونا.
وبحسب صحيفة دايلي مايل البريطانية فإن الدولي البلجيكي فيلايني، الذي قضى 11 عامًا في إنكلترا، مع كل من إيفرتون ومانشستر يونايتد، هو اللاعب الوحيد في الدوري الصيني الذي أصيب بالفيروس حتى الآن.
ويتم تعليق الدوري الصيني في الوقت الحالي إلى أجل غير مسمى، وذلك تماشيا مع الدوريات الأخرى حول العالم التي تم إغلاقها بسبب الوباء.
يُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين بلغت رقما هائلا.
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