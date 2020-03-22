شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو يعلّم أولاده كيفية غسل اليدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020 كشف البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ عن الإجراءات التي يتخذها لحماية عائلته من فيروس ​كورونا​، ونشر نجم ​يوفنتوس​ مقطع فيديو لنفسه على تطبيق انستغرام، يوضح لأطفاله كيفية الحفاظ على نظافة أيديهم لمحاربة الوباء.

يذكر أن الدولي البرتغالي يقوم بتذكير متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار، باتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن تقليل مخاطر التعرض لفيروس كورونا.

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