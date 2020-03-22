شكرا لقرائتكم مختار مختار يقرر مد إجازة لاعبي الإنتاج الحربي حتي الأحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مختار مختار المدير الفني للانتاج الحربي مد إجازة لاعبيه حتي الاحد المقبل لحين وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط الكروي، وكان من المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم الأحد قبل أن يتم تأجيلها.

ووجه مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي رسالة تحذير شديدة اللهجة للاعبين بضرورة عدم الإفراط في تناول المأكولات بما يشكل زيادة كبيرة في أوزانهم خلال فترة توقف الدوري وحرص خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي علي إحضار طاقم متخصص للتطهير وتعقيم المنشأت للقيام بتطهير غرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات بالنادي خوفا من تفشي فيروس كورونا القاتل.

وطالب خالد مهدي لاعبيه في اتصالات هاتفية باتباع طرق الوقاية من فيروس كورونا والابتعاد عن التجمعات وأساليب نقل العدوي حتي تمر هذه المرحلة الصعبة بأمان .

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ورفض خماسي الإنتاج الحربي التونسي أيمن الطرابلسي والموريتاني مامادو انياس والمالي موسي دياورا والغاني وهاب انان والايفواري محمد فييرا ، فكرة السفر لبلادهم قبل قرار تعليق رحلات الطيران في القاهرة مؤكدين رغبتهم في البقاء هنا انتظارا لقرار عودة النشاط الكروي .

وعقد اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى ومختار مختار المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى وخالد مهدى مدير الكرة اجتماعا أسفر عن قرار تعليق النشاط الرياضى بالإنتاج الحربى لمدة أسبوعين تماشيا مع قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتجميد الأنشطة الرياضية لمواجهة انتشار فيروس كورونا القاتل.

وتعادل الإنتاج الحربى مع المقاصة بهدف لكل فريق فيما تأجلت مباراته مع نادى مصر لسوء الأحوال الجوية، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف. فى وقت سابق، عقد مختار مختار جلسة مع لاعبيه حذرهم فيها من انتفاضة الفرق فى الدور الثانى للدورى بحثاً عن النجاة من دوامة الهبوط ، كما شدد على أن مباريات المرحلة المقبلة ستكون صعبة على كل الفرق، ومن الصعب تحديد الفرق التى ستهبط للدرجة الأدنى من الآن، خاصة أن هناك دورا ثانيا بالكامل، أى سيلعب كل نادٍ 17 مواجهة أخرى تساوى 51 نقطة، وهو رقم كبير من النقاط ومن يجمع أكبر قدر منها سيستمر فى بطولة الدوري.

أعلن اتحاد الكرة المصرى تعليق نشاط كرة القدم فى مصر لمدة 15 يومًا وذلك اعتبارًا من الاحد الماضي، كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا. ووفقًا لبيان مقتضب نشره اتحاد الكرة المصري، فإنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزارة ووزير الشباب والرياضة فى مصر، فإنه تقرر تعليق النشاط الكروي. وأوضح البيان أن القرار جاء أيضًا بناء على توصيات من اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة المصرى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية. جدير بالذكر أن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن فى مؤتمر صحفى، إيقاف النشاط لمدة 15 يومًا لجميع الأنشطة الرياضية.