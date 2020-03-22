اخبار الرياضه

وزير الرياضة يقرر تعيين محمد رفعت مديراً لمركز شباب الجزيرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم وزير يقرر تعيين محمد رفعت مديراً لمركز شباب الجزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي تعيين الدكتور محمد رفعت المدير التنفيذي السابق للجنة الأندية باتحاد الكرة في منصب مدير لمركز شباب الجزيرة.

 

وكانت لجنة مركز شباب الجزيرة  قررت فتح باب العضوية بالمركز ابتداء في 16 يناير الماضي ولفترة محدودة، على أن تكون قيمة ١العضوية الجديدة مبلغ 50 ألف جنيه.

 

واتفقت لجنة المركز مع أحد البنوك، حال رغبة الأعضاء الجدد فى تقسيط قيمة العضوية، بعد عمل الاستعلامات الإجرائية اللازمة من قبل البنك.

Advertisements

 

وبدأت لجنة المركز فى فتح  شراء استمارات العضوية الجديدة بقيمة 200 جنيه للاستمارة، على أن يتم عقد مقابلات شخصية للراغبين فى العضوية الجديدة لمركز شباب الجزيرة لإختيار عدد محدد من الأعضاء الجدد.

 

يأتى هذا من جانب لجنة المركز فى إطار استيعاب أكبر عدد من الأعضاء الراغبين فى العضوية الجديدة وممارسة الأنشطة والثقافية والاجتماعية والشبابية داخل الصرح الأكبر فى مصر والشرق الأوسط مركز شباب الجزيرة.

 

يذكر أن الجمعية العمومية الأخيرة لمركز شباب الجزيرة فشلت، بعد عدم اكتمال النصاب القانونى لاستكمال الجمعية العمومية، بحضور 5979 فى حين كان يجب حضور 10 آلاف عضو، لاكتمال النصاب القانونى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يقرر تعيين محمد رفعت مديراً لمركز شباب الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا