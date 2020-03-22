شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يقرر تعيين محمد رفعت مديراً لمركز شباب الجزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي تعيين الدكتور محمد رفعت المدير التنفيذي السابق للجنة الأندية باتحاد الكرة في منصب مدير لمركز شباب الجزيرة.

وكانت لجنة مركز شباب الجزيرة قررت فتح باب العضوية بالمركز ابتداء في 16 يناير الماضي ولفترة محدودة، على أن تكون قيمة ١العضوية الجديدة مبلغ 50 ألف جنيه.

واتفقت لجنة المركز مع أحد البنوك، حال رغبة الأعضاء الجدد فى تقسيط قيمة العضوية، بعد عمل الاستعلامات الإجرائية اللازمة من قبل البنك.

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وبدأت لجنة المركز فى فتح شراء استمارات العضوية الجديدة بقيمة 200 جنيه للاستمارة، على أن يتم عقد مقابلات شخصية للراغبين فى العضوية الجديدة لمركز شباب الجزيرة لإختيار عدد محدد من الأعضاء الجدد.

يأتى هذا من جانب لجنة المركز فى إطار استيعاب أكبر عدد من الأعضاء الراغبين فى العضوية الجديدة وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والشبابية داخل الصرح الأكبر فى مصر والشرق الأوسط مركز شباب الجزيرة.

يذكر أن الجمعية العمومية الأخيرة لمركز شباب الجزيرة فشلت، بعد عدم اكتمال النصاب القانونى لاستكمال الجمعية العمومية، بحضور 5979 فى حين كان يجب حضور 10 آلاف عضو، لاكتمال النصاب القانونى.