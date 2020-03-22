شكرا لقرائتكم تريزيجيه: اللعب بالدوري الإنجليزي حلمي.. فكيف أفكر بالرحيل عن أستون فيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي ما تردد حول تفكير في الرحيل عن ناديه بعد نهاية الموسم الحالي، والعودة مجددًا إلى الدوري التركي.

وقال تريزيجيه في مداخلة هاتفية عبر قناة "أون سبورت" إنه لا يفكر في الرحيل عن أستون فيلا حالياً،مضيفاً أنه مرتبط بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة وتركيزه منصب الآن مع فريقه في انتظار استئناف النشاط مجددًا.

وأضاف لاعب أستون فيلا :"اللعب في الدوري الإنجليزي كان أحد أحلامي، فكيف أفكر في الرحيل عنه الآن؟!

كانت هناك تقارير صحفية ذكرت أن تريزيجيه بات قريبا من الانتقال لصفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أكدت صحيفة "هابرلر" التركية أن لاعب أستون فيلا أبدى موافقة مبدئية على العودة إلى الدوري التركي بعدما نجح محمد النني لاعب وسط منتخب مصر ونادي بشكتاش في إقناعه بالعودة إلى تركيا.

وتابع تريزيجيه :"أنا أجتهد حاليا وأبذل قصارى جهدي مع أستون فيلا منذ بداية الموسم، ولا أفكر فيما يمكن أن يحدث العام المقبل، هذا الحديث سابق لأوانه".

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وحول ما يفعله في ظل توقف الدوري الإنجليزي، أوضح تريزيجيه أنه يتدرب خلال الفترة الحالية في المنزل مثل كل زملائه، حتى يكون جاهزاً فنيًا وبدنيًا حال اتخاذ قرار باستئناف المسابقة في أي وقت، مضيفاً أنه من المنتظر أن يعود للتدريبات الجماعية مع أستون فيلا الأسبوع المقبل.

كان تريزيجيه انضم أستون فيلا قبل بداية الموسم الحالي، عقب تألقه اللافت للنظر مع قاسم باشا التركي.

وحول مبادرة تحدي الخير التي شارك فيها ،أوضح تريزيجيه أنه تلقي دعوة من سعد سمير لاعب الأهلي،ومن هنا قام بنشر فيديو يؤكد قبول التحدي، مضيفاً أنه فؤجىء بمطالبة زملائه في أستون فيلا بالمشاركة في المبادرة بعد أن أعجبوا بها.

واختتم تريزيجيه تصريحات قائلاً :" الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري يتواصل معى دائماً،لمتابعة حالتى البدنية والفنية".