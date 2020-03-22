شكرا لقرائتكم كيف يمارس نجم الأهلى السابق الرياضة فى ظل غلق النادى بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالنادى الاهلى على اداء بعض التماين لرياضية بعدما لجأ إلى وسيلة جديدة حيث يستقيل دراجته البخارية .

ونشر ناصف عبر حسابه الرسمي على موقع اتلوصل الاجتماعى توتير تغريدة فيها : كورة في النادي .. مفيش.. ماشي تمرين في BeFit.. مفيش ...ماشي العب رياضة بأي طريقة وفي أي مكان Advertisements بس لوحدك.. اليومين دول نشر زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالنادى الاهلى صوراً من جلسة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء مع مسئولى قطاع الناشئين بالنادى . وكتب زكريا ناصف عبر حسابه على تويتر : "بنتعلم من اللي قبلنا ..وبنعلم اللي بعدنا ..هو توارث أجيال لهدف واحد "الاهلى" .

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