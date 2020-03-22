شكرا لقرائتكم كارتيرون يحسم عرض الاتحاد السكندرى بضم ثنائى الزمالك نهائيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ، والذى طلب فيه الاتحاد السكندرى، الحصول على جهود الثنائى بصورة نهائية بعد العودة إلى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حيث يرفض مسؤولو الزمالك خلال الوقت الحالى حسم ذلك العرض خاصة أن الرؤية داخل إدارة النادى تكمن فى استعادة جهود الثنائى عقب نهاية الموسم الحالى بعد انتهاء إعارتهما ولكن سيتم الرجوع أولا لكارتيرون قبل الرد النهائى على عرض الاتحاد السكندرى.

وجاء قرار إدارة قلعة ميت عقبة بعدما استقر مسئولو الزمالك على عرض جهود الثلاثى أحمد رفعت ورزاق سيسيه وأحمد فتوح لاعبى الفريق المعارين، على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، من أجل حسم إمكانية عودتهم فى الموسم المقبل من عدمه حيث قدم الثلاثى مستويات جيدة خلال فترات الإعارات الخاصة بهم.

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وتنتهى إعارة رفعت وسيسيه من الزمالك إلى الاتحاد السكندرى فى نهاية الموسم الحالى ونفس الأمر بالنسبة إلى إعارة الظهير أحمد فتوح التى تنتهى بنهاية الموسم الحالى بعد إعارته إلى سموحة لمدة موسم ونصف.

ويترقب مسئولو الزمالك، موقف النشاط الرياضى فى مصر بعد تعليقه لمدة 15 يوما فى الإجراءات الاحترازية تجنبا لانتشار فيروس كورونا، على أن يحسم مسؤولو النادى الأبيض عقب تحديد موقف النشاط الرياضى، الموقف، من الصفقات أو المعارين حيث يمتلك النادى الأبيض أكثر من لاعب معار فى مختلف أندية الدورى ويرغب مسؤولو النادى الأبيض فى استعادة البعض منهم.

وقرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مد فترة غلق النادى لمدة أسبوع آخر يبدأ من اليوم الجمعة قابل للتجديد، وذلك أمام استقبال الأعضاء حرصا على صحة الجميع داخل قلعة ميت عقبة ويأتى قرار مجلس إدارة الزمالك فى إطار الإجراءات الاحترازية والتزاما بتوصيات مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيفا للاختلاط بين الأعضاء للحفاظ على صحتهم، كما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، مد فترة الراحة السلبية للفريق إلى أسبوع آخر، بعدما كانت ستنتهى تلك راحة الفريق أمس، السبت، عقب توقف النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يوما.