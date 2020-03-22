شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يعرف المصريين شروط استخدام الكمامة الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ساهم اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة فى توعية الشعب بشروط استخدام الكمامة الطبية فى ظل الظروف الحالية ولتجنب فيروس كورونا.

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ونشر اتحاد السلة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة تحتوى على شروط ارتداء الكمامة وهى عندما يظهر عليك أعراض المرض أو كنت تقدم الرعاية لشخص يحتمل انه مصاب بهذا المرض على أن يتم ارتداء الكمامة وحيدة الاستعمال مرة واحدة . دشن عدد من نجوم كرة السلة على مستوى السيدات والرجال حملة للوقاية من فيروس كورونا ضمن مبادرة خليك فى البيت .

وشارك فى الحملة كل من ايهاب أمين لاعب فريق الاهلى و اسرار ماجد لاعبة سلة سبورتنح بالإضافة إلى انس أسامة لاعب الزمالك و عمر طارق لاعب الجزيرة بالاضافة الى هالة شعراوي وهبة عبد الرحمن لاعبتا النادى الأهلى وندى جاسر لاعبة هليوبوليس. ويقوم اللاعبون المشاركون فى الحملة لاظهار الفارق بين بعض العادات التى يقوم بها الأفراد مع التفرقة بين الصواب والخطأ من حيث تناول السلطة الخضراء و الطريقة الصحيحة للسلام و الابتعاد متر عن اى شخص يقوم بالعطس و التدريب فى المنزل للحفاظ علي اللياقة و تجنب لمس العين والانف والفم مع غسل اليد بالماء والصابون و كذلك استخدام المنديل أو ثنى الذراع أثناء العطس أو السعال.